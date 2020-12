Debat: Den nære sundhed er vigtig!

Det er rigtigt glædeligt, at vi har fået en ny lægeklinik på Grand. Forhåbentlig fører den til, at der på sigt opstår endnu en almen praksis Kalundborg. Det er vigtigt at satse på og understøtte de praktiserende læger i byen.

Når Kirsten Rask så i et læserbrev bringer CT- scanneren på ind i billedet, bliver jeg meget bekymret. Det er ikke nok, at vi har dygtige praktiserende læger. Det skal også være muligt for dem at henvise til patienterne til undersøgelse på Sundheds- og akuthuset. Hvis det skal give mening, skal der både være røntgenapparater, CT- scanner og DEXA-skanner på centret. Det er vigtigt, at undersøgelserne foregår lokalt, men at resultaterne bedømmes af de bedste speciallæger, hvor de nu arbejder.