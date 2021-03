Send til din ven. X Artiklen: Debat: Demokrati og ytringsfrihed har svære vilkår i S-partiforeningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Demokrati og ytringsfrihed har svære vilkår i S-partiforeningen

Debat Kalundborg - 08. marts 2021 kl. 13:52 Af Kaj Buch Jensen, Bakkehaven 21, Kalundborg Kontakt redaktionen

Forholdene i Socialdemokratiet Kalundborg nærmer sig det groteske.

Partiforeningens bestyrelse henvender sig skriftligt til den socialdemokratiske gruppeformand, Gunver Jensen, for at pålægge hende at kalde Hanne Olesen til orden og forventer et skriftligt svar. Taler de ikke sammen?

Bestyrelsens reaktion er bindegal og desværre godt i tråd med den stalinistiske praksis, den har udviklet gennem de sidste år.

Bestyrelsen tror at kunne udstede ordrer til den den socialdemokratiske gruppe og forsøger at begrænse de enkelte medlemmers ytringsfrihed.

Det er desværre ikke det eneste tilfælde. Jeg har kendskab til, at man tidligere har indkaldt et gruppemedlem til en »kammeratlig« samtale, hvor vedkommende blev belært om, at vedkommendes adfærd var uacceptabel og fik forelagt et stykke papir til underskrift om aldrig at gøre det igen.

Det her er metoder, som man fandt i DKP (Danmarks kommunistiske parti) i 1950-1960'erne.

Og sagens kerne: Kirsten Rasks udtalelse - denne udtalelse bør man læse igen.

Hun sagde om diskussionen af placering af et nyt regionalt vaskeri, hvor Svebølle er kandidat: »Som medlem af kommunalbestyrelsen bør jeg ingen holdning have, for det er en beslutning, som alene ligger i regionsrådet (Sjælland), og som kommunalbestyrelsesmedlem (i Kalundborg) bør jeg derfor ikke blande mig i dén beslutning«.

Man tager sig til hovedet! Har den kone ikke været aktiv i politik i flere perioder? Hun kan ikke have lært meget. Konsekvensen af hendes synspunkt er for eksempel, at Kalundborg Kommunalbestyrelse skal afholde sig fra at blande sig i statens beslutning om, hvornår der skal bygges motorvej til Kalundborg.

Jeg er sikker på, at hun er det eneste medlem af kommunalbestyrelsen, der har den holdning.

Det havde været mere på sin plads, at bestyrelsen forsøgte at forklare Kirsten Rask nogle ting om kommunalpolitik.

Men man kan jo også læse hendes synspunkt sådan, at regionen kommer i første række i hendes politiske prioriteringer.

Medlemskabet af Kalundborg kommunalbestyrelse har ikke været hverken særlig synligt eller aktivt og er måske kun et ønske om en nødvendig finansiering.