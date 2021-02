Debat: Danielsens pærer og bananer

Det er trist, at Enhedslisten ikke bryder sig om, at folkeskolens resultater forbedres!

Tal og statistik betvivles og forsøges gradbøjet til egen politiske historiefortælling. Og her må man forstå, at fortællingen er, at folkeskolen ikke leverer, - ifølge Enhedslisten. Skuffelsen er åbenbart ikke til at skjule.