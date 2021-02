Debat: Dårligt forslag om rating fra LA

Træt af sosu-hjælper En borger er træt af en sosu-hjælper med tørklæde og giver en dårlig karakter. En skolelærer giver en voldelig elev en påtale, og forældrene giver læreren en dårlig karakter. En fagligt dygtig læge, som er dårlig til at kommunikere, får en dårlig karakter af en patient. Grundet besparelser har personalet i en daginstitution ikke tid til at stoppe en konflikt og får derved dårlige karakterer.

Samtidig skal der jo være en del nyansættelser af offentligt ansatte i stat, regioner og kommuner, fordi karaktergivningen skal vurderes, og de gode karakterer skal jo udløse en bonus, ifølge LA. Der vil helt sikkert også opstå tvivl om nogle af karaktererne. For en del år siden var jeg ansat som arbejdsmiljøkonsulent af en række SiD-afdelinger på Sjælland. Her var der en privat metalfabrik, der indførte et såkaldt meritsystem. Arbejderne blev vurderet og fik lønforskel i forhold til vurderingen. Det medførte et meget dårligt psykisk arbejdsmiljø med en del sygemeldinger til følge, når vurderingerne skulle foretages.