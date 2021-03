Debat: DN har afgivet høringssvar

Tom Hansen fortæller, at han intet sted har set noget fra DN angående møller i Jammerland Bugt, hvilket han undrer sig meget over.

Som jeg gjorde Tom Hansen opmærksom på i mit svar til ham i avisen d. 25. februar, så har DN afgivet et fyldestgørende høringssvar på havmølleparken i Jammerland Bugt. Tom Hansen kan læse DN's fulde høringssvar til Energistyrelsen vedr. havvindmølleparken i Jammerland bugt på DN Kalundborgs hjemmeside. Her har det været fuldt tilgængeligt for alle i meget lang tid.

Tom Hansen påstår endvidere, at have læst DN's vedtægter. Han fremfører, at der i DN's vedtægter står om kampagner og projekter, såsom frie kyster, rent drikkevand, fødevarer uden gift osv.. Læs lige vedtægterne én gang mere Tom. Det, du fremfører er ikke rigtigt. De nævnte områder er alle yderst vigtige mærkesager for DN, ingen tvivl om det. Vedtægter er imidlertid langtidsholdbare regler, som gælder juridisk mange år frem. Kampagner skifter og sker løbende her og nu i takt med samfundets udvikling. Kampagner kan således aldrig være en del af vedtægterne.