Debat: DN er ikke i lommen på Andel

Debat Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 19:12 Af Susanne Ladefoged, DN Kalundborg Kontakt redaktionen

Tom Hansen, Gørlev, skriver i sit læserbrev den 27. februar »Hvis man læser DN's egne vedtægter står der følgende ...« Herefter opremser Tom Hansen så en masse informationer, som intet har med DNs vedtægter at gøre.

I Tom Hansens læserbrev den 10. marts skriver Tom Hansen så, at han aldrig har læst DN's vedtægter.

Modsigelsen taler for sig selv.

Endvidere forsøger Tom Hansen i læserbrevet den 10. marts sig nu med, at årsagen til, at DN ikke har gjort indsigelse mod det private konsortium European Energys påtænkte vindmøllepark i Jammerland Bugt nok skyldes, at DN er i lommen på Andel, det tidligere Seas-NVE.

Lad mig en gang mere slå fast, at der til dato ikke foreligger nogen afgørelser omkring vindmølleparken, der kunne gøres indsigelse over, læs klages over.

På nuværende stadie har det kun været muligt at afgive høringssvar, hvilket DN, som oplyst til Tom Hansen i mit læserbrev den 2. marts, har gjort.

Derefter vil jeg slå fast, at DN ikke er i lommen på Andel eller andre.

DN bæres frem af de mere end 130.000 medlemmer, der støtter vores sag.

Derudover samarbejder DN med flere aktører, hvor det giver mening og gør en forskel for eksempel Rema 1000 omkring sommerfugle, Landbrug & Fødevarer omkring lavbundsarealer, Bilka omkring affaldsindsamling og Andel omkring grønnere, vedvarende strøm. Det er der intet fordækt i.

Alle samarbejdspartnere vurderes nøje, og DN er åben omkring det.

Samarbejdet med Andel understøtter to af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: Mål 7 bæredygtig energiforsyning og mål 13 bekæmpelse af klimaforandringer.

Andels forbrugere støtter massivt op herom ved at købe den grønnere, vedvarende energi fra Global Energi.

Mon ikke Tom Hansens forsøg på at bringe DN i miskredit skyldes, at Tom Hansen eller hans nærmeste har en egeninteresse i, at bevare deres udsigt over Jammerland Bugt uden vindmøller i synsfeltet.

Det er der intet galt i, men det vil klæde Tom Hansen at holde sig til fakta i stedet for at misinformere læserne.

