Send til din ven. X Artiklen: DF's valgforbund er ikke troværdigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF's valgforbund er ikke troværdigt

Debat Kalundborg - 13. august 2021 kl. 13:12 Kontakt redaktionen

Debat

Så kom svesken på bordet i dag, da partiet »Nye Borgerlige« fremlagde deres økonomiske politik for fremtidens Danmark. Det var et frontalt angreb på den danske velfærdsmodel, hvor der over 14 år skulle fyres ca. 7.000 offentlige ansatte om året, og således lade de offentlige opgaver herunder sygehusene overgå til private og borgerne selv.

Dette fik mig til at tænke på Kalundborgs Dansk Folkepartis Peter Jacobsens borgmesterdrømme, hvor han ved sidste valg afslog posten på trods af, at der var skaffet ham et flertal for en borgmesterpost i Kalundborg.

Peter Jacobsen (DF) har i Kalundborg indgået et valgforbund med Nye Borgerlige og Liberal Alliance, hvor begge disse to partier åbenbart står for at afvikle vores velfærdssamfund.

Hvis ikke hele denne manøvre mest drejer sig om taburatklæberi, så forstår jeg ikke, hvordan og hvorfor DF, som foregiver at værne om vores velfærdssamfund og vores offentlige ansatte, pludselig går i forbund med partier, som står for den helt modsatte politik.

Det er simpelt hen ikke troværdigt, og må dreje sig mest om i valgforbundet at kunne opsnappe stemmespildet fra de andre partier. I mine øjne burde der være andre og mere troværdige motiver i sådan et valgsamarbejde end blot at sikre sig selv et godt valg med mulighed for endnu en periode med gode indtægter. Der må da som mindste mål også være andet, som binder DF til sådan et valgforbund.

Hvis Jacobsen higer efter en borgmesterpost, så burde han politisk sadle om, og finde ind i folden af partier, som ønsker at bevare velfærdsstaten og en solid offentlig sektor, hvis det hele ikke er et stort spil for galleriet med den borgmesterpost.

Det er mig ganske uforståeligt, at DF nu tilsyneladende har vendt Martin Damm og Venstre ryggen. DF har jo i rigtig mange år ligget trygt i læ af Martin Damm og Venstre, og har scoret gode velbetalte poster ved uden nogen form for protester, at have lagt ryg til den førte politik i Kalundborg Kommune. Hvor man blandt andet har udsultet vores folkeskole og børnehaver. Jeg forstår godt panikken i DF, når man ser på vælgerflugten, men det her holder altså slet ikke nogen form for troværdighed.

Der er efter min mening noget uldent ved det hele.

Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste) kmb.-medlem Kalundborg Kommune