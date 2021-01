Send til din ven. X Artiklen: Corona og børneområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona og børneområdet

Debat Kalundborg - 12. januar 2021 kl. 18:28 Kontakt redaktionen

Debat

Vi har siden Corona brød ud i marts 2020 bedt om at blive inddraget noget mere i processerne og beslutningenre omkring håndteringen af Corona på

børneområdet, hvilket vi ser som en selvfølgelighed.

Vi har desværre oplevet at det ikke er sket - og at vores gentagne opfordringer til en øget indsats med bl.a rengøring ikke er blevet taget alvorligt. Vi har hele tiden fået at vide, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger 1:1.

Vi er fulde af beundring af personalet i daginstitutionerne og dagplejerne, der virkelig er i frontlinjen og gør en kæmpe indsats - og derfor synes vi også, at vi som kommune skal vise, at vi sætter pris på, at de har åbent, så samfundet fortsat kan fungere. Vi får masser af henvendelser fra forældre til de børn, der passes - og der er stort set kun ros til dem.

Så hvorfor går vi som kommune ikke ud og opfordrer de forældre, der kan beholde ungerne hjemme til at gøre det ligesom vores børneminister gør?

Eller indskrænke åbningstiderne i ydertimerne, således at personalet har mulighed for at holde børnene i mindre grupper hele dagen, hvilket selvfølgelig

er kritisk i disse afgørende uger? Eller giver dagplejerne noget rengøringshjælp, så de ikke skal gøre »Corona-rent« i deres fritid?

Vi har økonomien til at gøre disse tiltag - og mere til, men vi vælger ikke at gøre det. Det er ubegribeligt for os, for højst sandsynligt vil vi blive kompenseret for det af staten, selvom vi gør det bedre end absolut minimum. Og uanset dette bør vi gøre det alligevel af ren og skær respekt overfor vores personale.

Gert Larsen

KB-medlem (Demokratisk Fællesliste)

Thomas Malthesen Hiorth

KB-medlem (SF)

Kalundborg Kommune