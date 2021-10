Send til din ven. X Artiklen: Byudvikling i landsbyer og naturbevarelse på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byudvikling i landsbyer og naturbevarelse på Røsnæs

Debat Kalundborg - 25. oktober 2021 kl. 05:28 Kontakt redaktionen

Debat

Da jeg var barn i 1960'erne var »Spørgejørgen« et udtryk, der blev brugt, når der blev stillet mange spørgsmål. De voksne kunne blive irriterede over den uendelige række af spørgsmål, der tilsyneladende ikke førte nogen steder hen.

Den naturlige evne til at spørge og til at undre sig er et vilkår for at være menneske. Det er en fremadrettet, frugtbar og udviklende egenskab og kan være medvirkende til at danne grobund for udviklingen i samfundet.

Så her kommer bare et lille udpluk af min undren; om byudvikling i vores små landsbyer og for naturbevarelse.

Jeg undres over, at der kan være en politisk agenda, der ønsker at spolere Røsnæs halvøens særegne natur.

En politisk agenda, der planter og nedstøber et mareridt af en beton-motorvej, direkte ned i sjældne planter, direkte ned i et rigt og sjældent dyreliv, direkte ned i et særligt klima, direkte ned i en helt særlig plet på landkortet; Røsnæs.

Jeg undres over, at der kan være en politisk agenda, der vil bruge milliarder på en Kattegatforbindelse, så vi kan få endnu flere biler på vejene, så vi kan få endnu mere forurening, så virksomheder i Kalundborg kan hyre kvalificeret arbejdskraft, så pendlere kan spare 30 minutter.

Jeg undres over, at de mange milliarder ikke bruges til at gøre Kalundborg til et attraktivt sted at bosætte sig. Jeg vil mene, man sparer langt mere end 30 minutter, hvis man nu boede dør om dør med sin arbejdsplads.

I øvrigt undrer jeg mig over, hvor alle de biler skal være, når der i forvejen er trafik og kødannelse på indfaldsveje omkring København.

Jeg undres over, at der kan være en politisk agenda, der vil bygge boliger på en skønt beliggende mark, med udsigt til Ulstrup Mølle. En mark, der er, eller kan omdannes til at være, et naturskønt område for dem, der så bliver interesserede i at købe og renovere alle de huse, eller de nærtliggende grunde, som i forvejen er til salg i Ulstrup. I øvrigt et byggeprojekt, der allerede blev skrinlagt i 2009 efter sigende med meget gode argumenter.

Jeg undres over, at det, som helt almindelig borger i Kalundborg, er stort set umuligt at finde frem til en konkret beskrivelse af byggeplaner i Ulstrup. Jeg undres over, at jeg i denne digitale verden, skal få kendskab til Kalundborg kommunens byggeplaner i Ulstrup via et godt gammeldags røgsignal - lige før høringsfristen udløber.

Jeg vil mene, at det er god skik, at involvere og informere borgere der berøres og have en åben dialog om fordele, ulemper og konsekvenser.

Jeg undres over, at der er gået så stille med dørene fra politisk side om planerne i Ulstrup, at jeg overhovedet ikke har opdaget, at jeg har noget, jeg skal undre mig over!

Susanne Gren

sommerhusejer

Ternevej 4, Hellesklint,

Kalundborg