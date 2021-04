Byg ikke i Munkesøparken

Debat Munkesøparken er et attraktivt og grønt område med hovedsagelig ældre beboere.

Her agter kommunen nu at presse otte boligblokke ned beregnet til studiesøgende, hvilket er en god tanke.

Men der er jo andre muligheder for disse boliger forskellige steder i kommunen. Det er svært at forstå, at kommunens beslutning er vel gennemtænkt.