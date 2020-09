Brug pengene på brint-tog

Debat

Tillykke til DSB med deres tre ny ellokomotiver. Der er ingen tvivl om, at det vil være til stor glæde for passagerer og mennesker boende langs banen fra København til Slagelse. På et eller andet tidspunkt vil de også komme til at køre til Næstved, men vi skal være heldige, hvis vi ser dem i Kalundborg i 2028.