Bro, bro, brille...

Debat Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 12:10 Kontakt redaktionen

Debat

Inden for rammerne af det, der kaldes problemløsning(er), er det til tider underligt, i hvor høj grad bagateller søges brugt til at aflede opmærksomheden fra det væsentlige.

Om det vil tage x eller y minutter mere eller mindre at komme fra Jylland til København via en bro ctr. med de nuværende transportmuligheder er revnende underordnet. Man kan sige, som når en vanvidsbilist ræser forbi en selv med 250 km/t, at vedkommende nok burde være startet i forgårs.

Husk i øvrigt: Kun retningen til København tæller! Bromareridtet over Kattegat drejer sig kun om at please København. Københavner-jargonen »Udkantsdanmark« eller »Den rådne banan« siger alt om samme Københavns (lorne) interesse for alt, hvad der ligger uden for Vestvolden!

Det, som bro-sagen medfører, er, at hver af de berørte kommuner allerede i startfasen af en eventuel projektering gøres til ét stort svineri, der vil vare i himlen-må-vide hvor mange år, og da det her i coronaens kølvand flakser med meldinger om stresskriser og jeg-skal-komme-efter-dig, virker det ærligt talt ansvarsløst at ville belemre mange tusinde mennesker med flere stressfaktorer.

De, som vil have en idé om, hvad et sådant anlægs- og projekteringsarbejde vil medføre, kan i Jylland tage Aarhus-Oddervejen forbi Beder og tage et kig på forberedelserne til blot Beder-Bering-vejen. Og på Sjælland kan nogle måske genkalde sig roderiet med motorvejsprojektet Holbæk-Kalundborg + tilslutningen til Odsherredvejen, De eksempler skal vel forstørres et par tusind gange eller mere, hvis der skal føres en fire-/sekssporet motorvej og muligvis i tilgift en dobbeltsporet jernbane på langs gennem det vindyrkende Røsnæs, og det er spilleme ikke godt at vide, i hvor mange år det ragnarok med iboende stressfaktorer vil vare. For slet ikke at tale om, hvor mange mennesker der permanent skal eksproprieres fra hus og hjem.

Med mine 80 år har jeg nok stillet træskoene, før det truende klovnecirkus giver sin første forestilling, så jeg kan egentlig være fløjtende ligeglad. Men unge og yngre mennesker, som måske skal bo i de berørte kommuner i mange år endnu, bør i høj grad komme ud af røret og gøre sig klart, om de i årevis vil - eller ikke vil (?) - lege med i et stressmiljø, påtvunget af det offentlige Danmark, der med levertran i mundvigene som Klods Hans' to brødre taler yndeligen om at forbedre danskernes livskvalitet...

Coronasituationen har afdækket ganske mange latente stressfaktorer, som vi har skullet leve med, skønt vi kun delvis selv har været herrer over dem, men skulle vi ærligt talt ikke give håndslag - eller coronalt albuestød - på at nøjes med dem?

Uffe Lindum

journalist

Damledet 21,

Hundslund