Borgmesteren provokerer

Debat Kalundborg - 21. august 2019 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Torsdag den 15. august var borgmester Martin Damm (V) ude med riven - han lugede ukrudt ved en ubeboet ejendom i Gørlev. Han siger, han gjorde det, fordi han blev provokeret af et Facebook-opslag.

»I stedet for at der er 30, som sidder og kommenterer på et problem på Facebook, så kan problemet løses på ganske kort tid, hvis der lige er nogle stykker som gi'r en hånd«, og »det er for nemt bare at kommentere på et opslag, gør selv noget ved problemet, så er det løst lynhurtigt«, sagde borgmesteren til de fremmødte medier - for de var der naturligvis.

Jeg er enig med borgmesteren i, at det er for nemt at sidde og brokke sig på Facebook, men jeg bliver provokeret af borgmesterens handling og iscenesættelse. Det gør jeg, fordi jeg synes det sender et kraftigt signal om, at den kurs, som borgmester Martin Damm (V), Ole Glahn (R) og Peter Jacobsen (DF) har lagt for kommunen de seneste 10 år, om at vi selv skal klare mange flere af opgaverne, samtidig med at skatten er sat ned, dækningsbidraget er fjernet, og der er sparet på skoler og daginstitutioner - den skal vi vænne os til!

Det er jeg helt uenig i - og hvad bliver det næste? Vi ligger blandt de laveste normeringer på daginstitutionsområdet i landet - og på vores skoler er andelen af uddannede lærere også lav - skal vi så bare lige alle sammen sætte en time eller to af - og så er den løst? Vil borgmesteren og hans to »hjælpere« så tage ud og passe eller undervise ungerne?

I SF Kalundborg synes vi, det er en underlig form for retorik - og vi håber, trekløveret vil få øjnene op for, at vi har nogle helt grundlæggende udfordringer i Kalundborg Kommune, som især handler om at knække kurven af unge, der ikke kan klare sig i uddannelsessystemet og arbejdslivet, hvor vi derfor i langt højere grad skal øge vores indsats på børne- og ungeområdet, så daginstitutionerne bliver mere end opbevaring af børn, og vores folkeskoler får den frihed og de midler, der skal til, for at kunne rumme alle børn, stærke som svage.

Thomas Malthesen Hiorth

KB-medlem (SF)

Kalundborg Kommune