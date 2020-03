Borgmesteren betaler?

Hvis det er kommunens penge, så forstår jeg ikke, hvorfor han ikke har informeret økonomiudvalget. For kort tid siden havde vi et konstruktivt skypemøde i Økonomiudvalget, det havde da været relevant her at have nævnt forslaget, som jeg meget gerne vil støtte. Selvom vi er i en krise, så bør vi da have fokus på samarbejde og demokrati. Hvis der er noget der skal besluttes hurtigt, så har vi teknologi til, at kunne gøre det.