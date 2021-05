Send til din ven. X Artiklen: Boliger i bymidten - en ommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Som reaktion på et par tidligere indlæg vil jeg også sige: »Nej tak til boliger i midtbyen«. Først og fremmest mener jeg, at disse boliger i første omgang slet ikke er nødvendige. Der er ifølge statistik på kommunens egen hjemmeside ikke sket stigning i antallet af tilflyttere siden 2013.

Det er meldt ud fra kommunen, at hvis de bygger en masse boliger vil tilflyttere strømme til, men lige præcis Kalundborg Kommune skal vist starte et helt andet sted for at få tilflyttere.

Der er i årevis blevet dårlige og dårligere forhold på skoler, børneinstitutioner, ældrepleje og alle de andre forhold, der gør det attraktivt at bo her. Udover en masse industri og arbejdspladser har kommunen ikke gode forhold at lokke med.

Det viser sig tydeligt i statistikken over pendlere til Kalundborg, og altså de der vælger at bo et andet sted.

Det er ikke nok at vifte med industri og boliger, der skal mere til før Kalundborg vælges som bosted i vore dage.

Omkring selve placeringen af byggeriet i bymidten, lader det til, at der ikke er taget hensyn til hvordan byen fungerer, og hvad vi borgere sætter pris på. Det ser ud som om, man har kigget på et bykort og blot har fundet de tomme felter. Jeg foreslår at finde plads udenfor den historiske bymidte og byens grønne åndehul i Munkesøen. Er det overhovedet undersøgt om der er et akut behov for flere boliger? Er der mon tomme bygninger i byen, der kan ændres til boliger, især til studerende? Bygning af nye boliger i bymidten er en ommer og bør finde plads andre steder i byen. Det er jo noget vi alle sammen skal leve med i mange år fremover.

Githa Jonas

Højdedraget 15

Kalundborg