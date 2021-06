Send til din ven. X Artiklen: Børnenes Kalundborg - er der voksne nok? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnenes Kalundborg - er der voksne nok?

Debat Kalundborg - 08. juni 2021

Debat

I søndags afsluttede en demonstration gul uge. En uge med fokus på børnenes liv i dagtilbuddene i Kalundborg Kommune.

Der er ikke voksne nok, og det betyder noget for børns trivsel og udvikling. Det betyder noget for børnenes muligheder i skolen og senere hen i uddannelsessystemet. Det hele hænger sammen.

Det er dyrt at rette op, hvis det overhovedet er muligt, når børnene er blevet til unge mennesker. Vi skal forebygge og ikke efterbehandle.

Vi skal satse på at gøre det ordentligt fra starten. Vi skal forebygge og sætte tidligt ind. Det gør vi ved, at der er nok kvalificerede voksne om børnene, hver dag. Nok voksne til at sikre, at forældre ikke afleverer deres børn om morgenen i børnehaven og må tage på arbejde med ondt i maven, fordi de ikke kan være sikre på, hvordan dagen kommer til at gå for deres barn.

Der skal være nok voksne til at sikre børns udvikling og trivsel. Nok voksne til at udfordre og udvikle børns nysgerrighed og videbegær. Det har børnene fortjent. Det har børnene krav på.

I Socialdemokratiet lavede vi sidste år vores bud på et kommunalt budget. Vi havde sat penge af til at ansætte mere personale, så vi kunne begynde at rette op på de alt for lave normeringer.

Vi har i Kalundborg ikke tid til at vente til 2024, når loven om minimumsnormeringer og dermed pengene er rullet helt ud. Vi skal investere nu, det skylder vi børnene og deres forældre. Det skylder vi faktisk hinanden, for børns trivsel er det værd. Og vi har råd! Vi har faktisk ikke råd til at lade være.

Socialdemokratiet er klar til igen at fremsætte forslag til det kommunale budget, hvor vi sætter penge af til at sikre bedre normeringer. Vi håber, vi kan samle flertal til det forslag. Det handler om at prioritere vores børn. Det handler om at investere i vores børn.

Tak til alle jer forældre, der utrætteligt kæmper kampen for jeres børn. Det er desværre en nødvendig kamp, vi er mange, der gerne ser jer vinde den kamp.

Tina Beck-Nilsson (S)

borgmesterkandidat

Kalundborg Kommune

Snæbumgårdsvej 2,

Høng