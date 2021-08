Send til din ven. X Artiklen: Børnefamilier i Klosterparken? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnefamilier i Klosterparken?

Debat Kalundborg - 13. august 2021 kl. 13:12 Kontakt redaktionen

Debat

Jeg havde den blandede fornøjelse at deltage i borgermødet om Klosterpark-planerne den 11. august. Et møde, som stort set var en skueproces, arrangeret af kommunens teknik- og miljøudvalg for at give indtryk af en demokratisk proces.

Jeg ved ikke, hvor mange gange udvalgsformand Jacob Beck Jensen på de mange kritiske røster udtalte »Jeg er ikke enig!«, men lydhør var han i hvert fald ikke. Og slet ikke, da 1473 underskrifter imod projektet blev overgivet udvalget.

Flere spurgte til, hvordan man vil løse de parkeringsproblemer, som nødvendigvis vil opstå, hvis projektet føres ud i livet. »Det er vi opmærksom på!« lød det, »og det må selvfølgelig løses. En parkeringsplads pr. lejlighed,« lød det videre, men med simpel hovedregning er det svært at se, hvordan man i den forbindelse skal imødekomme både beboerne i lejlighedskomplekserne langs Klosterparkvej og beboerne i de seks treetagers ejendomme i Klosterparken.

26 af byrådets medlemmer er positivt stemt for projektet. Man vil imødekomme de nye borgere, som ønsker at bosætte sig i kommunen.

Det er forståeligt, men hvor mange vil mon ønske at bosætte sig i Klosterparken? I hvert fald ikke børnefamilier!

De danske TV-kanaler er fyldt med boligprogrammer. Her er det udtalte ønske fra børnefamilier, at man vil bo tæt på børnehave, skole, og SFO. Det er næppe dem, man får til at bosætte sig i Klosterparken med mindre deres børn er i gymnasiealderen.

Til gengæld kunne jeg forestille mig, at de gerne bosatte sig i nærheden af Skolen ved Herredsåsen, hvor der også i nærheden findes tre børnehaver. Her er der mulighed for bebyggelse langs den nyanlagte vej, gode trafikforhold og ikke mindst - hurtig kontakt til den bymidte, byrådet ønsker at give nyt liv.

Nyt liv er ikke, som man er på vej til, at destruere det historiske og grønne miljø, som allerede eksisterer. Det er til gengæld et spørgsmål om at udvikle mulighederne for, at en mangfoldig kultur kan udfolde og udvikle sig i dette miljø og tiltrække borgere ikke kun fra Kalundborg men også udefra.

Det er det, man som borger - ny eller gammel - ønsker i den by, man bor i!

Anders Hjorth-Jørgensen Fjorddalsvej 3, Kalundborg