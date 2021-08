Bevar Klosterparken for alle borgere!!

En bekymrende oplevelse var det at opleve formanden for teknik- og miljøudvalget, Jacob Beck Jensen, optræde som leder og ordstyrer for et mangelfuldt projekt, der emmede af en utilstrækkeligt plan for løsning af de trafikale problemer i projektet, således at de dagligt berørte borgere kunne få et overblik over, hvad de havde i vente.