Beroligende rollefordeling

Debat Kalundborg - 26. marts 2020 kl. 11:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Vi kan her i nærværende avis ofte se debatindlæg, der forsøger at forklare os læsere, hvordan alverdens ulykker vil vælte ned over Røsnæs, hvis fremtiden kommer til Røsnæs.

Fremtiden er det modsatte af stilstand.

Der er naturligvis etableret en gruppe, der ihærdigt forsøger at få tiden til trafikmæssigt at stå stille.

Som vi alle kan se, så er der nu ved at blive etableret en cykelsti langs Røsnæsvej ud til Ulstrup, og så mener man åbenbart, at det må være nok.

For en sikkerheds skyld er et større antal biler udstyret med streamers, der siger »Nej til motorvej på Røsnæs«.

Ikke nok med det. Når vi kører fra Ulstrup og ind mod Kalundborg, så møder man en garage, der er forsynet med et stort banner, der også siger »Nej til motorvej på Røsnæs«.

At sige nej til en motorvej på Røsnæs svarer stort set til at sige nej til fremtiden på Røsnæs.

Heldigvis har denne avis bragt et par større indlæg med den politiske top her i Kalundborg - borgmester Martin Damm og formanden for teknik og miljø, Jakob Beck Jensen.

De kan begge se det store potentiale, der ligger i en motorvej langs Røsnæs.

Det er her jeg ser den beroligende rollefordeling. Tænk, hvis Martin Damm og Jakob Beck Jensen havde været med i »Nej til Fremtiden-gruppen«.

Den selvbestaltede »nej-siger-gruppe« mener, de har krav på ikke alene at blive hørt men også at blive taget med på råd, når fremtiden planlægges for Røsnæs.

Det er i øvrigt tankevækkende, at flere af dem, der ytrer sig om Røsnæs' fremtid absolut ikke bor hverken på Røsnæs eller i Kalundborg - nej, en af dem bor for eksempel i Virum. Så har man naturligvis også meget føling med erhvervslivet og dermed trafikken til og fra Kalundborg.

Det er klart, at denne ulyksalige corona-krise vil bremse mangt og meget i årene fremover.

Når politikerne igen skal debattere landets fremtid, vil motorvejen til Kalundborg igen nyde fremme.

Til den tid vil politikerne kunne se det indlysende i en tunnel-løsning med udgangspunkt mellem Tømmerup og Kalundborg. Så vil Røsnæs ikke blive vandaliseret, og alle er glade.

En tunnelløsning vil koste eksorbitant meget; men bilisterne har, både når vi tænker på Storebælts- og Øresundsforbindelsen, vist sig villige til at betale sådanne miljø- og naturmæssige løsninger.

Ejvind Bitsch

Hestehøje 18

Kalundborg