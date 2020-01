Bedre sent end aldrig

Debat Ved eftertanke her halvt inde i denne valgperiode, ved jeg godt, at mange har skældt mig ud for i nu 27 år, at have sprunget fra et parti til et andet, og det kan jeg til dels godt forstå, men jeg er ikke en som blindt følger partidiciplinen uanset hvad.

Det er nok meget sent, at jeg er kommet til den erkendelse, men bedre sent end aldrig. Jeg er glad for at have nået til den erkendelse, inden det blev for sent. Lige nu er der alt for mange politikere, som tænker mere på egen økonomi og genvalg. Det kan godt være, at det altid har været sådan, men smukt er det absolut ikke.