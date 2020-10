Send til din ven. X Artiklen: Bedre cykelforhold er påkrævet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre cykelforhold er påkrævet

Debat Kalundborg - 12. oktober 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Debat

Der er udarbejdet en national cyklistundersøgelse. Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 16 år eller derover, og som cykler i kommunen mindst én gang om ugen.

I alle de deltagende kommuner er der gennemført omkring 150 interviews. Undersøgelsen er for, at kommunerne får et overblik over cyklisternes vurderinger af cykelforhold.

Kalundborg Kommune er ny i undersøgelsen. Mht. den generelle tilfredshed må det desværre konstateres, at vi ligger helt i bund. Tilfredshedsandelen er kun 45 procent i Kalundborg, Furesø ligger i top med 92 procent og på landsplan angiver 76 procent at være tilfreds eller meget tilfreds med at være cyklist i deres kommune.

Nu skal man jo tage sådanne undersøgelser med et gran salt. Vores kommune har nogle geografiske langstrakte udfordringer, og vores mange små byer spiller sikkert også en rolle. Men forhåbentlig kan denne undersøgelse betyde, at vi gør det lidt bedre for cyklisterne.

Niels Erik Danielsen (EL)

kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune