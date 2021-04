Send til din ven. X Artiklen: At stimle sammen for at angribe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

At stimle sammen for at angribe

Debat Kalundborg - 28. april 2021 kl. 10:55 Kontakt redaktionen

Debat

Vore dages politikere har det med at snakke udenom, når man ikke vil drøfte indhold.

Gunver Jensen (S) og Kristine Vesterskov Olsen (S) hidser sig op over min anklage om mobning i stedet for at drøfte, hvorfor Kirsten Rask skulle forhindres i at fortsætte i sit dobbeltmandat.

Mobning betyder blot »at stimle sammen for at angribe«, og det er, hvad jeg mener, der er sket.

Vis mig en politiker, der ikke har været med til den slags, så skal jeg vise mange, der har oplevet det. Sagen er ikke »udelukkende et spørgsmål om at overholde partiets love og regler«, for det er blot fire år siden Socialdemokraterne i Kalundborg godkendte det dobbeltmandat, der nu bliver fornyet. Men Kristine Vesterskov Olsen har ret i, at hun aldrig har hørt Kirsten Rask udtrykke, at hun er blevet mobbet.

Det har jeg heller ikke, det er alene min opfattelse af forløbet.

Mogens Dyhr-Nielsen

Strandvej 32

Høng

