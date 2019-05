Send til din ven. X Artiklen: Asnæsværket omstiller til grøn energi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asnæsværket omstiller til grøn energi

Debat Kalundborg - 10. maj 2019

Andreas Petersen fra Verdens Skove kritiserer d. 9/5 her i avisen, at Asnæsværket skal til at bruge træflis fra bæredygtigt drevet skov i stedet for kul. Af debatindlægget fremgår det, at Verdens Skove desværre har misforstået det helt grundlæggende princip for produktionsskove, at man dyrker skoven for at lave træ til tømmer og møbler - ikke for at lave træ til energi.

Træ er et fantastisk materiale til møbler og bygninger, fordi det erstatter CO2-krævende produkter som plastik, aluminium, stål og beton. Hvis vi vil gøre noget godt for vores klima, skal vi netop bruge bæredygtigt træ. I produktionsskove foregår der løbende udtynding af træ af lav kvalitet, og grene og toppe skæres af og efterlades i skovbunden, når træer fældes og køres på savværker. Dermed er der store mængder resttræ, som vi kan udnytte til at producere grøn energi.

Det har derfor ingen negative effekter på skovens produktion, størrelse eller sundhedstilstand, at resterne fra produktionsskovene bruges til at producere grøn energi. Til gengæld er resttræet fra skove og savværker helt afgørende for, at vi bliver i stand til at sende kullene på pension på Asnæsværket.

Andreas Petersen mener, at vi i stedet skal bruge andre teknologier i stedet for at fyre med træflis på Asnæsværket. Kalundborg har allerede Danmarks største varmepumpe, og på Asnæsværket er der en stor elkedel. Begge dele kan udnytte den grønne strøm. Men der er stadig brug for biomasse for at dække Kalundborgs behov for procesdamp til industrien, fjernvarme til boliger og strøm til Danmark. Teknologierne skal gå hånd i hånd.

Det kan sagtens være, at der i fremtiden vil være andre teknologier, der kan dække Kalundborgs behov. Vi har ikke låst os fast på at fyre med træflis for tid og evighed, ligesom vi heller ikke låste os fast på at fyre med kul for altid. Vi skal selvfølgelig bruge de teknologier, der giver bedst mening for forbrugerne - de skal være grønne og økonomisk bæredygtige. Og det er træflis fra bæredygtigt drevet skov.

Peter Kofod Kristensen

Forstkandidat

Ørsted