Asfalt for børn

Debat Kalundborg - 04. februar 2020 kl. 08:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Dagbladet Politiken bragte 31, januar en artikel med overskriften: »Jeg har ikke tænkt over, at kommunen skulle være fattig«. Den havde som baggrund statsminister Mette Frederiksens udtalelser om udligningsreformen, hvor hun direkte nævnte Kalundborg som en af de kommuner, der kunne se frem til at få flere midler.

Borgmester Martin Damm var interviewet i den sammenhæng, og det vigtigste for ham - og det, der åbenbart først faldt ham ind var. »Vi har 1000 kilometer vej og sti, vi skal passe. Rent geografisk er vi kun 48.000 indbyggere til at dække det«.

Er det virkelig den største udfordring i Kalundborg Kommune - set med baggrund i Nøgletal for 2020 fra Kommunernes Landsforening, hvor Martin Damm er næstformand, hvor 25 procent af eleverne i Kalundborgs skolevæsen ikke formår at opnå karakteren 02 i dansk og matematik, og dermed ikke kan optages på en ungdomsuddannelse, og at normeringerne i vores daginstitutioner ligger blandt de laveste i landet. Det er utilgiveligt at tænke i asfalt før børn.

Hvor er borgmesterens visioner på børnenes ja alle borgeres vegne? Hvor er borgmesterens udtalelser om, hvad han vil gøre ved, at de vedtagne måltal på skoleområdet overhovedet ikke er opnået, tværtimod er de dårligere end året før?

Det er ikke nok at borgmesteren kun har fokus på »glansbillederne« - kun lader sig interviewe og fotografere når det er sjovt og festligt. Vi har rigtig mange borgere, børn, psykisk sårbare, borgere med handicaps, ældre osv., der har brug for et fokus og en prioritering fra borgmesteren og det flertal, han repræsenterer.

Og jeg savner en udmelding om, at borgmesteren som næstformand i KL vil kæmpe for at få begrænsningerne i kommunernes forbrug på service lempet, så vi i Kalundborg Kommune kan give vores børn de bedste betingelser i livet.

I kommunalbestyrelsen arbejder oppositionen hårdt for at prioritere børnene. Sidst ved budgetforhandlingerne for 2020, hvor socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen fremlagde et budget i balance, og et budget med plads til væsentlige forbedringer på børneområdet.

Hanne Olesen

KB-medlem (S)

Kalundborg Kommune