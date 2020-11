Send til din ven. X Artiklen: Alt for stort byggeri i Mullerup Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt for stort byggeri i Mullerup Havn

Debat Kalundborg - 11. november 2020 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Mullerup Havn er i øjeblikket udsat for groft hærværk. Argh er det nu ikke lige at stramme den lidt for meget? Nej, det kommer sandelig an på, hvor meget man holder af Mullerup Havn.

Grønne arealer bliver ødelagt, fredede § 3-områder bliver skændet på det groveste af 62 ferielejligheder, som ikke på det nærmeste ser ud til at passe ind i det oprindelige.

Kulturmiljø er tæt på, at blive opført af byggefirmaet Maycon. Et lille regnestykke vidner om, at dette vanvidsprojekt fejlagtigt ikke skal blive virkelighed.

Et af flere fakta er, at behovet alene for P-pladser selv med forsigtighedsprincippet taget i betragtning er følgende på en sommerdag: 62 ferielejligheder, 80 P-pladser, 10 sommerhuse 10 P-pladser, Skipperkroen 50 P-pladser, iscaféen 35 P-pladser, 90 lystbåde 60 P-pladser og 25 biler med bådtrailere, badegæster til den sydlige offentlige strand 40 P-pladser, mobilhomes, motorcykler, ect. vil betyde behovet for 300 P-pladser plus det løse.

Enhver med bare en lille smule fornuft kan se, at det ikke holder. I den oprindelige lokalplan er der givet plads til 48 ferieboliger på betingelse af, at de 10 feriehuse, der ligger på havnen, skulle fjernes, og da det ikke sker, må det jo være 38 ferieboliger, der kan projekteres.

I betragtning af hvor få turistattraktioner der er i Mullerup Havns opland, er det klart, at turister, der opholder sig i feriecenteret, vil bruge den sårbare og ikke særlige store natur omkring havnen intensivt med nedslidning til følge. Derfor er det mig en gåde, hvad der får lokale borgere til helt ukritisk at klappe febrilsk i hænderne og tale for projektet vel vidende, at den skønne plet Mullerup Havn stille og roligt vil blive frataget dem og sygne hen i et falleret profitcirkus, som i værste fald står som en spøgelsesby, når pandemien er overstået.

Det går galt, når en vækstfikseret kommunalbestyrelse tilsidesætter fornuft og spilleregler og stereotypt afviser en miljøscreening, der kunne belyse de issues, der måtte være i dette projekt såsom områdets bæredygtighed, spildevandsudledning som på ingen måde burde ledes ud i vores badevand, men føres tilbage til det offentlige kloaknet i Mullerup by, intensiveret trafik med alt for høje hastigheder ect.

Mullerup Havn skal udvikles i et forhold, der tager hensyn til havnens indskrænkede areal som idag er væsenlig mindre end i lokalplan 91 fra 2006, og det skal gøres med respekt, indsigt, og forståelse for de faktuelle forhold.

Erik Sartor

Mågestien 6

Mulleruphavn