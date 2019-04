Ærgerligt med pladsmangel

Men jeg mener, det er positivt, at vi bruger anlægsmidler for at spare nogle driftsmidler. Men problemet er jo, at det er usikkert, om der er plads til alle aktiviteterne i de nye faciliteter. Vi kan risikere, at vi ikke sparer driftsmidler. Vi blev også lovet foreningslokaler, men der kan vi heldigvis bruge det gamle rådhus. Foreningerne i Høng har givet udtryk for, at de ønskede så meget halgulv som muligt, for de 60 mio. kr. som udgifterne til Høng Kultur og Bevægelsespark helt sikkert er kommet op på. Andre steder på Sjælland får man flere kvadratmeter for det vi betaler i Høng. Generelt synes jeg det er positivt, at vi får flere faciliteter til idræt i Høng. Bare ærgerligt, at der bliver for lidt brugbar plads for de mange penge.