Send til din ven. X Artiklen: 3F-formandstitel giver ikke endegyldig viden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

3F-formandstitel giver ikke endegyldig viden

Debat Kalundborg - 18. august 2021 kl. 19:33 Kontakt redaktionen

Debat

Nu må jeg fattes pennen med hensyn til den besked i avisen tirsdag den 17. august, hvor du, Flemming Lassen, giver udtryk for Socialdemokratiets kommende nederlag. I dine øjne ødelæggende for Socialdemokratiet. Det mener herren åbenbart ikke, hans indlæg er.

Fint du kender Gunver, men du kender ikke Tina, og derfor kan jeg ikke forstå sådan en udtalelse.

Flemming Lassen er formand for 3F. Jeg har i mange i mange år været medlem, og har da sat en ære i at være medlem af 3F.

På grundlag af en titel som formand af 3F, gives der ikke endegyldigt den rette viden om, hvad der er bedst, for det er som bekendt medlemmerne, der bestemmer.

Om socialdemokraterne skal ligge til højre, venstre eller i midten, er en holdning, du selv fremfører, måske for at få dine 3F-medlemmer til at høre efter dig.

I de senere år har den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen da i hvert fald ikke haft nogen form for indflydelse. Skønt der er samarbejde og budget-enighed, bliver socialdemokraterne tromlet ned.

Med hensyn til økonomien vil jeg lige pege på, at det som altid er dyrt at være fattig, Fordi når alting i velfærden mistrives, bliver det jo dobbelt dyrt i den sidste ende. Det samme med infrastrukturen: Jo mindre vedligehold af huller i vejene, bygninger med mere, jo mere reparation senere, så sparet er det ikke. Så efter min mening er Socialdemokratiet et ansvarligt parti, skønt mange siger andet.

3F og Socialdemokratiet er uafhængige af hinanden. Det er en proces, som er sket for flere år siden. Hvad 3F yder til Socialdemokratiet er mig ikke bekendt, er der en pulje penge, som er offentlig?

Tålmodighed, tolerance og overbærenhed er gode egenskaber, men har ikke set disse været motiverede, for at bibeholde én samlet forening.

Kan derfor sige her fra, at det var ikke ønskeligt, det der skete med, at partiet blev delt. Der er derfor to partiforeninger: »Socialdemokratiet i Kalundborg« og »Socialdemokratiet for Røsnæs, Raklev og omegn«.

Til sidst vil jeg her slutte op om Tina Beck Nilsson, for det er min måde, at gøre en forskel på.

Anette Gøttsche bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet i Kalundborg Saltoftevænge 6, Svebølle