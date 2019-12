Send til din ven. X Artiklen: Yderligere patientfokus i Region Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Yderligere patientfokus i Region Sjælland

Debat Holbæk - 03. december 2019 kl. 12:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budget 2020

Af Anne Møller Ronex (R), Christian Wedell-Neergaard (K), Jacob Jensen (V) regionsmedlemmer Region Sjælland

VKR var som bekendt igen i år med til at lave budgetaftalen for Region Sjælland, selvom vi i denne valgperiode ikke sidder for bordenden. Ikke desto mindre ønskede vi med dette års budget at trække Region Sjælland i en endnu mere patientrettet retning. Og det lykkedes.

Fokus bliver således øget på kerneforretningen bl.a. med prioritet til de områder, hvor vi i dag har kapacitetsproblemer med behandlinger. Det gælder en række områder bl.a. dialyse, høreapparater, neuro-rehabilitering, behandling for blodpropper i hjernen, fertilitetsbehandling samt radiologi. Disse områder tildeles over 70 mio. kr. ekstra til næste år, således at patienterne kan opleve kortere ventetid og hurtigere behandling.

Det har været et centralt ønske fra VKR, at vi fik beskåret diverse puljer, som blev overladt til administrationen at udmønte, og i stedet satte mere specifik retning på indsatserne.

Det har også været vores ønske at tage de gode erfaringer opnået fra tidligere perioder fra diverse projekter som »samme dag under samme tag« på Holbæk sygehus, »den gode udskrivning« på bl.a. Roskilde sygehus, »integreret psykiatri« fra Næstved, og »aktiv patientstøtte« i den sydlige del af regionen, og rulle disse erfaringer ud i den øvrige region. Også det er blevet medtaget i budgettet.

Tilsvarende blev VKR-gruppens forslag om øget fokus på patientrettigheder, som vi også kommunikerede i medierne før budgetforhandlingerne, også inkluderet som et fokuspunkt for arbejdet i 2020 - således at vores patienter får en bedre service i forhold til hurtig udredning og behandling, og så vi udnytter evt. ledig kapacitet endnu bedre.

Og ikke mindst fik vi med budgetaftalen en mere fokuseret indsats for at støtte den lokale læge, som er indgangen for langt de fleste patienter til sundhedssystemet - hvad enten det er en såkaldt PLO-lægepraksis eller en udbudsklinik.

Dette er blot for at trække nogle elementer frem fra et omfattende budget på ca. 20 mia. kr., som til næste år bliver med en endnu mere patientrettet service. Og det er jo i bund og grund også det, som Region Sjælland er sat i verden for.