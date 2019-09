Send til din ven. X Artiklen: Workshop på EUC styrker demokratiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Workshop på EUC styrker demokratiet

Debat Holbæk - 07. september 2019 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Sammen med en række ungdomspolitikere fra henholdsvis Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale, var jeg i sidste uge på Erhvervsskolen i Holbæk. Det skete i anledning af »Demokratiets Dag«, som er et initiativ, Dansk Ungdoms Fællesråd står bag. Sidste år besøgte »Demokratiets Dag« med stor succes 50 erhvervs- og produktionsskoler i hele landet. Målet i 2019 er at besøge mindst lige så mange skoler og komme ud til omkring 5000 erhvervsskoleelever.

Det viser sig nemlig, at erhvervsskoleelevernes valgdeltagelse er 25 procent lavere end hos deres jævnaldrende på de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvilket er et problem på både kort og lang sigt. Det er bekymrende, hvis vi har en samfundsgruppe, som står uden for demokratiet. Derfor er det vigtigt, at erhvervsskoleeleverne også blander sig i den demokratiske debat og får en stemme. Men sker det af sig selv? Ikke altid. Det er et fælles politisk ansvar at vende udviklingen, så flere erhvervsskoleelever får en stemme i den offentlige debat og involverer sig i demokratiet.

Hvis ikke vi møder dem, hvor de er, vil vi ej heller kunne se tingene via deres verdensbillede. Dette tiltag, som er målrettet erhvervsskoleeleverne, er med til at styrke den demokratiske deltagelse på erhvervsud-dannelserne. Erhvervsuddannelserne bliver en nøglerolle for Danmark som produktionssamfund, og de skal også med i demokratiet.

»Demokratiets Dag« var bygget op med to forskellige workshops, en paneldebat og en markedsplads. Vi ungdomspolitikere, som hver især repræsenterer et politisk parti, fik til opgave at undervise et hold hver om demokrati, samfund og politik. Debatten tog primært afsæt i det, der optog eleverne og eleverne fik dermed også selv mulighed for at udvikle deres egen holdning. Der var virkelig mange engagerede elever, der fik stillet gode og relevante spørgsmål inden for forskellige politik-områder. Flere lærepladser, jobs og vilkår på arbejdsmarkedet og uddannelsesvejledning i folkeskolen var blandt de centrale temaer, hvor dialogen mellem ungdomspolitikerne og eleverne i allerhøjeste grad blev politik i øjenhøjde.

Det er min klare overbevisning, at dagen både har givet noget til eleverne selv og til alle os ungdomspolitikere, som på baggrund af tiltaget har fået et større kendskab til elevernes hverdag og de forskellige udfordringer, eleverne står over for. Det er vigtigt, at vi politisk prioriterer og deltager i initiativer som Dansk Ungdoms Fællesråd står bag - så vi kan få endnu flere med i demokratiet.

Derya Tamer

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune