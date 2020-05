Vil flertallet sikre tryghed og udvikling?

Debat Sidste onsdag havde Venstre en initiativsag i udvalget for Børn og Skole med ønsket om at suspendere lukkedagene i sommerferien 2020 på baggrund af Covid19-krisen.

I Venstre mener vi, at vi politisk skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at understøtte vores lokale virksomheder og ikke lægge mere pres på vores børnefamilier end højst nødvendigt. Vores holdning er derfor, at det ville hjælpe både børnefamilier samt virksomheder, at man ikke blev presset af to lukkeuger.