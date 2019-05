Send til din ven. X Artiklen: Vigtigt med lokalt placerede uddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vigtigt med lokalt placerede uddannelser

Debat Holbæk - 25. maj 2019 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jens Kristiansen Damgårdsvej 59 A Holbæk

Vi skal sikre, at alle unge får en uddannelse. Men når man skal rejse langt for at gå i skole, kan det få mange til at vælge det fra. Det er desværre et stigende problem, fordi der i de seneste år er blevet centraliseret massivt på alle uddannelser.

Men heldigvis er der nogen, som arbejder for fortsat at have uddannelser også uden for de store byer. I sommers åbnede Holbæk sygeplejerskeskole igen efter mere end 20 år. De 60 pladser blev søgt som 1. prioritet af 99 unge, som alle kommer fra Vestsjælland. Altså afkræftes myten, om at de unge ikke gider at bo i provinsen og at de alle sammen vil til København for at studere. Tværtimod er der stor efterspørgsel på de lokale uddannelser, når de bliver oprettet.

Hvis vi vil sikre, at alle unge får en uddannelse, og at der også er kvalificeret arbejdskraft uden for de store byer, er tiltag som sygeplejeskolen vigtige. Derfor er jeg glad for, at Kaare Dybvad, vores lokale folketingsmedlem for Socialdemokratiet, netop har kæmpet for sygeplejerskeuddannelsen og fortsat arbejder for at få flere uddannelser til Vestsjælland.

Vi er ikke i mål endnu, når det handler om at få decentraliseret uddannelserne, men Kaare har gjort et godt stykke arbejde, og derfor bakker jeg op om ham ved det kommende folketingsvalg.