Viden er magt

Debat Holbæk - 25. juni 2019 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolen

Af K. Aa. Back Ibsvej 27, Mørkøv

Holder man af folkeskolen, bør man med mig rose den nu afgående undervisningsminister Merete Riisager (LA) højt og inderligt. Om ikke af anden grund så i hvert fald for en målbevidst afbødning af de værste katastrofer i den seneste folkeskolereform.

I Dansklærerforeningens blad fra juni stilles spørgsmålet: Hvad blev der af undervisningen? Og i samme blad gør ministeren sig til talsmand for en nødvendig reparation af reformpædagogikken: Modefænomenet fra '68 har tydeligvis glemt de to vigtigste elementer i folkeskolens undervisning: Viden & færdigheder.

Glemmer vi Grundtvigs tanke om demokratiet som afhængigt af oplyste og myndige borgere, har vi tydeligvis et demokratisk problem. Merete Riisager skriver f.eks.: »[...] at blive klog (og almen dannet) er også at udvikle evnen til at skelne. At indsigt i historie, litteratur og kunst er byggestenene i vores identitet og fællesskab. At den dygtige lærer er vidende og kan opbygge viden hos eleverne og udfordre dem til kritisk tænkning, som igen er afgørende for at kunne agere som selvstændige borgere i et demokrati.«

Fantastisk paratviden

I samme artikel tager Merete Riisager endvidere et opgør med ideen om paratviden som »død viden«. »Ingen kreativitet uden viden om tingene [...] og kompetencer til at sætte dem sammen i nye konstellationer.«

Som min hr. søn kan konstatere på min gamle arbejdsplads, Odsherreds Efterskole, der har en ivrig udveksling med skoler fra alverdens lande: Elever fra Sydøstasien har en fantastisk paratviden, et vidunderligt gåpåmod over for nyt stof og har dermed et for os ukendt kreativt potentiale. Mange danske unge, som netop skulle være »verdens bedste« i kreativitet, er tit tøvende og tilbageholdende over for »ukendt terræn« i forhold til elever fra f.eks. Kina; et land, lærerformanden elsker at holde op som skræmmebillede.

Social mobilitet

Og jeg spørger: At så mange elever stadig går gennem skoleforløbet uden at kunne holde på en blyant, uden at være sikre i læsning, og som skal bruge en lommeregner for at gange et tal med 10, hvad gør det ikke ved den sociale mobilitet?

Endelig skal ministeren have ros for ikke at falde for mantraet »Verdens bedste Skole«. Den status når vi nemlig aldrig, og slet ikke hvis erkendelsen om at viden er magt, ikke snart indfinder sig. Sæt hver enkelt skole fri. Lad skolepengene følge den enkelte elev. Hvor blev nærdemokratiet hos »de røde« af i forholdet til skolebestyrelserne? Tit og ofte overtrumfes de af emsige politikere. Som vi har set mange eksempler på også i denne avis. Og nu med udsigt til et nyt »rødt kabinet«.