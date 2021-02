Send til din ven. X Artiklen: Vi taber ældre i uoverskueligt vaccinekaos - vi må håndholde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi taber ældre i uoverskueligt vaccinekaos - vi må håndholde

Debat Holbæk - 18. februar 2021

De seneste uger har det været muligt for ældre over 85 at blive vaccineret, og de ældre har derfor modtaget brev i e-boks om mulighederne. Grundet for få vacciner, har det dog været rigtig svært for de ældre at booke en tid, og flere har givet op, hvilket absolut ikke er godt, hvis vi vil have en genåbning af samfundet.

I flere kommuner har det været muligt for ældre, der får hjælp af hjemmeplejen, at få hjælp til at få en tid lokalt, hvor det er kommunen, der sammen med regionen, har stået for vaccineindsatsen. Det bør gælde for alle ældre i den nævnte aldersgruppe, også dem der ikke får hjælp fra kommunen normalt.

Dette kaldes en håndholdt indsats, hvor kommunens medarbejdere ringer de ældre op og får tilbudt hjælp bl.a. med transport. På denne måde skal de ældre ikke booke tider langt væk, men får en dag nærved, hvor de kan vaccineres.

Jeg har selv været en del af dette i den kommune, hvor jeg er ansat på ældreområdet, og det er gennemført med stor succes.

Jeg tror, at vi skal fortsætte med den slags håndholdte forløb for alle vores ældre og vores svageste borgere, så vi sikrer, at så mange som muligt vaccineres. Og ja det kræver mange ressourcer af både kommuner og region, men jeg tror på, at det i sidste ende vil være det værd.

I min egenskab af regionsrådspolitiker og viceborgmester i Holbæk kommune, vil jeg, i samarbejde med Venstres medlem i Ældre - og sundhedsudvalget i Holbæk Kommune, Carsten Andersen, presse på for, at dette kan være måden vi hjælper vores ældre borgere på.

Camilla Hove Lund

Carsten Andersen

KB-medlemmer (V)

Holbæk Kommune