Vi skal sikre en stærk og åben debat

Debat Holbæk - 16. juni 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Debat

Hvordan skal vi som kommune arbejde med åbenhed og medarbejderes mulighed for at deltage i den offentlige debat om de beslutninger, der tages politisk eller i det konkrete kommunale arbejde? Det er et vigtigt spørgsmål, som for mig er blevet yderligere nærværende efter, at jeg for nylig blev opmærksom på en artikelserie om ytringsfrihed på arbejdspladserne. Den, fik mig til at tænke nærmere over de situationer og udfordringer, man kan stå i som kommunal ansat, når man mødes med engagerede borgere om livsforhold, som er centrale for dem, som f.eks. børns skolegang, pasning af handicappede eller udsatte, ældrepleje, miljø m.v. I disse samspil med borgerne kan et intenderet samspil undertiden gå i hårdknude og resultere i situationer, hvor vi bliver frustrerede, kede af det, hidsige og måske agerer mere bombastisk end det var hensigten.

Det skal vi kunne håndtere på vores skoler, daginstitutioner og andre kommunale og regionale arbejdspladser, og være åben for kritik og bruge denne til at skabe en endnu bedre by end den, som vi har. Men det er svært, og det er helt sikkert lettere at snakke om i opgangstider, end når bølgerne går højt og økonomien er presset.

Jeg har derfor rejst spørgsmålet om åbenhed og samspillet med borgerne i Udvalget for Børn og Skole, som jeg sidder i, fordi jeg synes, at der gemmer sig en vigtig og relevant politisk debat bag spændingsfeltet mellem ytringsfrihed og loyalitetsfølelsen overfor arbejdspladsen.

For mig som politiker er det vigtigt at få sendt et klart politisk signal om, at vores kommuner konstant skal bestræbe sig på at blive bedre i egen selvoplevelse og i borgernes oplevelse af deres by. Mange medarbejdere vil bruge den væsentlige mulighed for at viderebringe borgerrejste eller egen konstaterede problemer internt på arbejdspladsen direkte til ledelsen eller via tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. Men nogle gange ser medarbejdere sig nødsaget til at gå offentligt ud, og det skal de kunne. Det kan vi politikere understøtte ved at lytte til kritik konstruktivt og ikke straks at rejse paraderne.

Lærere, pædagoger og de øvrige offentligt ansatte medarbejdere skal vide, at deres mening om deres arbejdsplads er vigtig for os politikere. Både når det er ros, og ikke mindst når det er kritik. Det er debatten og dialogen om det svære som styrker vores demokrati, arbejdspladser og dermed den nære velfærd for børn og voksne.

Vi har et fantastisk samfund, vi har ytringsfrihed til at tage de helt store emner op. På samme måde har vi ytringsfrihed, når det drejer sig om lokale forhold på vores offentlige og regionale arbejdspladser. Jeg har selv været offentligt ansatte i mange år og ved at det kan føles sikrest at lukke ned for kritik, men det er vigtigt at ingen afholder sig for at deltage i den offentlige debat af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser. Sammen kan vi sikre en stærk og åben debat og arbejdskultur.

Jarl Sabroe (S)

Kommunal­bestyrelsesmedlem i Holbæk Kommune

Møllestensparken 27

Holbæk