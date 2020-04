Send til din ven. X Artiklen: Vi skal passe på de svageste borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal passe på de svageste borgere

Debat Holbæk - 20. april 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedlukning

Af Camilla Hove Lund regionsmedlem (V) og Anne Møller Rones regionsmedlem (R) Region Sjælland

Danmark og resten af verden er ramt af en sundhedskrise i form af coronavirus. Det danske sundhedsvæsen har derfor de seneste uger omstillet sig til højeste beredsskab for at være klar til værste scenarie, og det har sundhedsvæsenet klaret med bravour.

I Region Sjælland har man dog som eneste region og uden fagligt argument og uden politisk inddragelse og beslutnings proces valgt også at lukke stort set ned for alt på psykiatriområdet. Et område med borgere/patienter, som i den grad er afhængig af stabilitet og tilknytning i deres hverdag.

Under hele processen har Radikale og Venstre stillet spørgsmål ved denne beslutning, for vi er bekymret for, hvad det har af betydning for vores psykiatriske patienter.

Og dette samlede pres har nu endelig medført, at psykiatrien, som noget af det første begynder at åbne. Vi håber så bare, at denne meningsløse nedlukning ikke har fået for store konsekvenser.