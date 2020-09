Send til din ven. X Artiklen: Vi skal leve med de fremmede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal leve med de fremmede

Debat Holbæk - 01. september 2020 kl. 09:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Integration

Af Bo E. Bremer Tingerupvej 56 Tingerup

»Indvandrerdrenge optræder truende i gademiljøet«. Denne ofte hørte sætning blev senest gentaget af vores statsminister på Socialdemokratiets sommergruppemøde. Sætningen fremstår konstaterende, men er ikke operativ. Den efterlader et tomrum om, at »nogen må gøre noget«, men intet bud på hvem eller hvad. Statsministeren fisker i DF's mudrede afløbsvande uden, at hun har noget konkret bud på en løsnig. Det er uværdigt for en statsminister på Mette Frederiksens niveau.

Vi har de senere år modtaget mange flygtninge fra verdens mest belastede konfliktområder, indkvarteret dem nødtørftigt i lejre og efter mulig godkendelse af opholdsgrundlag i eksisterende ghettobebyggelser. Herefter forventer vi, at de opfører sig som danskere, og vi bliver fornærmede, når dette ikke sker. Man kunne jo også vælge at fokusere på de mange indvandrerkvinder, der dagligt tager tørnen på vore plejehjem med omsorg, rengøring og madlavning. Uden dem var vi ilde stedt. Eller de mange slagteriarbejdere, der sikrer dansk kødeksport til det meste af verden. Uden dem måtte dyrene sendes til slagtning i udlandet. Danskere står ikke i kø for at overtage disse jobs. Hvem tror du i øvrigt plukker vores jordbær ?

Vi kommer til at leve med de fremmede, vi har givet ophold i landet, i de nærste mange år, uanset om vi vil det eller ej. Sådan er det, og vi kan ligeså godt nu som senere forsøge at få det bedst mulige ud af det. Bliver gadedrengene for nærgående, så ring til politiet eller »stik dem et par flade«, sådan rent billedligt talt. da jeg jo ikke kan opfordre til vold.