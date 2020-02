Vi skal arbejde med holdningsændring

For hvordan bliver Holbæk Kommune i stand til at give alle elever et skoleliv, hvor der er reel mulighed for at blive hørt, set og udvikle sig både fagligt og socialt? Det er ikke en problemstilling, som vi som kommune står alene med - desværre kunne man næsten sige.

Og vi kan selv gøre noget: Tempoet i skolehverdagen skal skrues ned, der er mange mål, der skal indfris hele tiden. Vi skal blive bedre til at se på den sociale kontekst og ikke bare det enkelte barn, men det gøres altså bedst, hvis lærere og pædagoger har mulighed for at mødes om udfordringerne sammen. Genindfør super-vision for medarbejdere. Skolens pædagogiske ledere skal være tættere på og sparre med medarbejderne, og der skal meget mere efteruddannelse til lærere og pædagoger, og de specialiserede uddannelser skal tilbage. Der vil altid være børn, som behøver ekstra tid, ro og en særlig undervisning, og der skal vi have specialtilbud klar. Lige nu er diagnoserne mange. Vi kommer alle til at møde de børn og unge, som er skolesøgende nu, på et senere tidspunkt, hvor de har fået en uddannelse og står på vores arbejdsplads og skal have deres plads på holdet. Der bliver ganske enkelt flere med diagnoser i fremtiden, og det kommer ikke kun til at udfordre folkeskolen, men også uddannelses- og arbejdsmarkedet.Vi kommer alle til at møde unge som ældre med udfordringer på arbejdsmarkedet. Lad os derfor arbejde med en holdningsændring allerede nu.