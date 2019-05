Send til din ven. X Artiklen: Vi er trætte af nationale test Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi er trætte af nationale test

Debat Holbæk - 27. maj 2019 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Vi er to piger i 8. klasse, som er utilfredse med de nationale tests. For er de overhovedet troværdige? Er det nødvendigt at bruge tid og ressourcer på dem?

Vi mener ikke, at de er nødvendige, for vi føler ikke, at testene kan dømme vores evner, niveau og kompetencer ud fra de spørgsmål, man får. Vi mener især problemet ligger i den nationale test i dansk. For kan et spørgsmål som »Hvad betyder følgende ord: tvætte« være en god måde at udfordre os og måle vores niveau på?

Det spørgsmål får mange af os unge i sådan en test, og vi mener ikke, at det kan måle vores evner i faget. Der skal ske store forandringer, og det skal være ved at indføre en ny test, der giver mening. En test, som kan måle vores evner i fagene, og som kan gavne lærerne, så de kan hjælpe eleverne til at blive dygtige. Dygtige elever, som trives i skolen og ikke skal bekymre sig om en dum test, som den nationale test. Vi kan sige ud fra egen erfaring, at det er meget frustrerende at sidde op til to timer foran en skærm og få mærkelige irrelevante spørgsmål, som ikke har meget at gøre med de ting, som vi lærer i timerne.

En ny undersøgelse viser, at nationale tests både måler forkert og er usikre. »Nationale test er som at ville måle elevernes højde på fire meters afstand med et målebånd af elastik« siger Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner. De mener, at vi skal droppe nationale tests, og det har også gode grunde til. »For hvis en lærer får at vide, at en elev ligger på 50, kan eleven i realiteten ligge på alt mellem 16 og 84. Det er så stort et spænd, at testene i realiteten er helt meningsløse«, siger Bundsgaard, som tilføjer: »Det vil sige, at det resultat, læreren får for sine elever, er både forkert og usikkert. Så man er selvfølgelig nødt til at stoppe testene nu«.

Derfor mener vi ikke, at nationale tests er fair. Det viser sig nemlig, at hvis du er middel, kan du i realiteten være under middel og have brug for ekstra faglig hjælp.

Vi går i 8. klasse nu, men tilbage i 4. til 6. klasse var der utrolig meget fokus på nationale tests. En af os har altid fået »middel« og klaret sig fint i de nationale tests, men i 7. klasse opdagede min lærer, at jeg var ordblind. Dette har den nationale test ikke kunnet se, og jeg ville ikke havde fået muligheden for al den hjælp, som jeg har fået nu. Derfor mener vi, at de nationale tests er misvisende og usikre, og at vi ikke skal bruge mere tid og energi på dem.

Frida Falk Sabroe

Møllestensparken

Julie Vig Højerslev

Fjordparken

Holbæk