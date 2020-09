Vi bør søge i den rigtige retning

Debat På mødet i Rotationen om Holbæk Kommunes budget, gav borgmesteren en udmærket orientering om, at Holbæk Kommune, pga. budgetloftet ikke må bruge det nødvendige på velfærdsydelser. Primært fordi vores udgangspunkt er lavt pga. tidligere års besparelser i bestræbelserne på at genoprette kommunens likviditet.

Borgmesteren fortalte, at hun skal til en forhandling med KL om budgetloftet. Desværre fyldte ældre- og sundhedsområdet ikke så meget på mødet.

Jeg vil opfordre borgmesteren til også at have fokus på det dilemma, at vi får flere ældre borgere i kommunen (hvilket er godt).