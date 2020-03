Vi bør sætte opgaver i gang

Debat Kommunalt skal vi gøre, hvad vi kan i forhold til coronakrisen: Onsdag besluttede økonomiudvalget, at fremrykke betalinger til vores lokale leverandører - en rigtig god beslutning. Men vi kan og skal gøre mere i kampen for at sikre vores lokale erhvervsdrivende, små som store.

I Venstre vil vi derfor foreslå, at der sættes turbo under sagsbehandlingen af byggetilladelser, og at vi fremrykker renoveringsprojekter på de offentlige bygninger, der nu står tomme, for på den måde at give flere ordrer i ordrebøgerne hos vores lokale håndværkere.