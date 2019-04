Send til din ven. X Artiklen: Venstres krudt er vådt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstres krudt er vådt

Debat Holbæk - 23. april 2019 kl. 12:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er vel en slags politisk automatik, når Venstre i et læserbrev langer ud efter den socialdemokratiske borgmester for ikke at arbejde for det lokale erhvervsliv og udviklingen af Holbæk Kommune. Og den kritik må andre end jeg svare på.

Til gengæld skærer det i ørerne, når Camilla Hove Lund i stedet forsøger at fremstille Venstre som frontkæmpere for udviklingen i vores kommune. Venstres gruppeformand kræver handling i et par politiske sager - som vel at mærke allerede er langt inde i den politiske mølle. Det er åbne døre, Venstre sparker ind.

Udstykningen af Jyderup Nord er behandlet i økonomiudvalgetl, så den sag kan næppe være mere centralt placeret i den politiske proces. Med eller uden Venstres velsignelse og læserbrev.

Camilla Hove Lund vil også gerne have solgt ejendomme, så der kan komme penge til udvikling. Og det kommer til at ske, for det har 29 af 31 medlemmer - inklusiv Venstre - lavet en politisk aftale om for flere måneder siden. Som en del af budgettet vedtog vi at bruge fem mio. kr. fra salg af kommunale grunde og ejendomme i 2019 til at udmønte den kommende boligstrategi, som hele kommunalbestyrelsen står bag. Men da strategien først udarbejdes i efteråret, må Venstre og alle vi andre vente på at få udmøntet de 5 mio. kroner - som i øvrigt stiger til 10 mio. kr. næste år.

I Lokallisten håber vi, at Venstre i stedet for at skyde med vådt krudt vil bruge en masse energi på den nye erhvervspolitik, som kommunalbestyrelsen skal have udarbejdet de kommende måneder. Vi lytter i hvert fald gerne til alle gode forslag.

Lars Qvist

KB-medlem (LL)

Holbæk Kommune