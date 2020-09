Send til din ven. X Artiklen: Venstre står vagt om det frie valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre står vagt om det frie valg

Debat Holbæk - 10. september 2020 kl. 08:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frit skolevalg

Af Stén Knuth, MF og byrådsmedlem (V) Slagelse og Camilla Hove Lund KB-medlem (V) Holbæk

I Venstre hylder vi mangfoldigheden og det frie valg. Men regeringen, med Mette Frederiksen i spidsen, fører et politisk korstog mod det private.

Hver tredje skoleelev i Holbæk Kommune går på efterskole eller i en fri- eller privatskole. Og de skoler er Socialdemokratiet og regeringen på jagt efter.

Sidste år lykkedes det Venstre, at finde et flertal der, uden om regeringen, holdt hånden under det private. Socialdemokratiet måtte opgive partiets ambitioner om at beskære tilskuddene til alle fri- og efterskoler.

Nu forsøger Mette Frederiksen og hendes ministre ad bagvejen at begrænse det frie skolevalg og de fri- og efterskoler, som rigtig mange børn og forældre har valgt. Socialdemokratiet vil nemlig nægte de frie skole del i det løft af vores skoler, som er vedtaget med finansloven.

Vi kan sagtens følge ambitionen om, at folkeskolen skal have et løft. Venstre gik faktisk til valg på et fuldt finansieret velfærdsløfte, som ville give folkeskolen et mærkbart løft. Venstre har netop gennemført reformer for at have finansiering til at kunne investere ekstra i kernevelfærd - børnepasning, skole, sundhed og ældrepleje - når der i de kommende år bliver flere børn og ældre, som har brug for pleje, pasning og undervisning.

Foreløbig har børne- og undervisningsministeren på spørgsmål fra Venstre i Folketinget erkendt, at det er en bevidst og politisk beslutning, at efterskolerne og fri- og privatskolerne skal friholdes for et økonomisk løft.

Vi forfølger naturligvis denne sag og stiller uddybende spørgsmål til ministeren. Og vi vil forsøge at aktivere det flertal, som sidste år tvang S-regeringen til at opgive ambitionen om at beskære efterskolerne og fri- og privatskolerne, og derved begrænse danskerne muligheder for at vælge de skoletilbud, der passer den enkelte familie bedst.

Det er en ærlig sag, at Socialdemokratiet ikke vil det private. Men goderne i velfærdssamfundet skal ikke være forbeholdt nogle frem for andre. I Venstre vil vi kæmpe videre for mangfoldigheden og det frie valg.