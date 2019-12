Send til din ven. X Artiklen: Vaskeriet tilbage til Holbæk Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vaskeriet tilbage til Holbæk Kommune

Region Sjælland har besluttet at genopbygge et nyt og moderne vaskeri, i stedet for at udlicitere vaskeriopgaven, så det på denne måde sikres, at arbejdspladserne forbliver i Region Sjælland, hvor der er brug for dem.

Dette kan vi kun tilslutte os, og vi vil i samme ombæring anbefale Regionsrådet at vaskeriet genopbygges i Holbæk Kommune. Dels fordi vi i kommunen har medarbejderne med de rette kompetencer, som gerne vil have deres job på vaskeriet tilbage. Medarbejdere, som for en dels vedkommende, loyalt har rejst til Nykøbing Falster Vaskeri i den periode, hvor de overtog en del af vaskeriopgaven. Men også Fordi Holbæk Kommune kan tilbyde en logistisk god placering i et industriområde tæt på motorvej samt Holbæk Sygehus, og fordi vi gerne vil have vores vaskeri tilbage.

Region Midtjylland har med deres vaskeri »Midtvask« bevist, at det er muligt at drive en offentlig konkurrencedygtig virksomhed, hvor et godt arbejdsmiljø og en prioritering af en miljørigtig produktion går hånd i hånd med innovative løsninger. Det vil vi også gerne have i Holbæk Kommune.

Den 6. juni 2018 brændte vaskeriet i Holbæk på tragisk vis. Forsikringssagen er afsluttet og Forretningsudvalget i Region Sjælland har besluttet, at vaskeriet skal genopføres, og at der skal undersøges mulige placeringer i Nordvestsjælland. Her vil Holbæk Kommune, efter vores opfattelse, være et rigtigt godt valg.

Trine Birk Andersen

Regionsmedlem (S) Region Sjælland

Klaus Rokkedal Faglig sekretær 3F Holbæk-Odsherred

Christina Krzyrosiak Hansen

Borgmester (S) Holbæk Kommune