Vaskeriet skal tilbage til Holbæk

Debat Holbæk - 28. januar 2020 kl. 08:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genopbygning

Af Kim lind Larsen Formand Holbæk Partiforening (S) Nicolai Nicolaisen og Trine Birk Andersen

Regionsmedlemmer (S) Region Sjælland

Beslutningen fra Region Sjælland, om at sygehusvaskeriet skal genopbygges i Nordvestsjælland, var en rigtig beslutning. Området har brug for arbejdspladserne. Odsherred Kommune har nu meldt ud, at de mener, vaskeriet bør placeres i deres kommune. Argumentet er, at Odsherred har været forfordelt, når der er »uddelt« statslige arbejdspladser, og at de derfor bør have vaskeriet. Det bare er ærgerligt, hvis det skal være på bekostning af Holbæk Kommune.

Kampen om at få virksomheder og arbejdspladser til Nordvestsjælland bør i vores optik ikke kæmpes internt mellem kommunerne. I stedet for bør samarbejdet intensiveres om at skaffe nye arbejdspladser og nye virksomheder til området.

Argumenterne for hvorfor vaskeriet skal forblive i Holbæk, er de samme, som de hele tiden har været; Holbæk Kommune har medarbejderne med de rette kompetencer, som gerne vil have deres job på vaskeriet tilbage. Det er medarbejdere, som loyalt har rejst til Nykøbing Falster Vaskeri i den periode, hvor de overtog en del af vaskeriopgaven. Holbæk Kommune kan tilbyde en logistisk god placering i et industriområde tæt på motorvej samt Holbæk Sygehus og Holbæk Kommune er nemt tilgængeligt for medarbejderne fra Kalundborg- og Odsherred området.

For borgerne i Holbæk kommune, er der følelser på spil her. En følelse af uretfærdighed over, at der er en mulighed for, at vi mister en vigtig arbejdsplads på grund af en tragisk brand. Derfor er vores anbefaling til Regionsrådet fortsat; Vaskeriet skal genopbygges i Holbæk Kommune.