Værn om Holbæks midtby!

Debat Holbæk - 09. marts 2020

Da Nordvestnyt 24. januar 2020 beskrev lukningen af en kunsthåndværkerbutik i Holbæks midtby, var overskriften sådan her: »Nethandel lukker specialbutik efter 15 år«. Få dage efter sker det igen, Nordvestnyt har en ny artikel med denne overskrift: »Isenkræmmer lukker butikker i centrum og center«. Den 30. januar er avisen igen fremme med en nyhed om Holbæks detailhandel - nu er det Mega Center, det drejer sig om. Her er en særdeles stor cykelbutik på vej væk fra Mega Center. Årsagen til flytningen ud af Megacenter er, at cykelvirksomheden ønsker mere lagerplads. Ejerne udtaler bl.a. »I dag er vores omsætning fordelt med cirka halvdelen på nettet og halvdelen i den fysiske butik. Og det er ikke mindst på nettet, at vi ser den store vækst. Her har vi kunder fra hele landet..........og nu er det altså for småt her«.

De tre omtalte detailbutikker er blot eksempler på, hvordan de klassiske fysiske detailbutikker presses voldsomt af den stærkt stigende nethandel. Denne udvikling har stået på i flere år, og nethandlens trussel mod de fysiske butikker vil fortsætte, ja sandsynligvis accelerere.

Men hvad fører disse tre detailhandel-beretninger frem til?

Nogle holbækkere vil måske blot trække på skuldrene og sige: »Sådan er udviklingen jo bare. Og det kan byens borgere, borgmester og byråd altså ikke gøre noget ved.

Og i øvrigt blev den meget omdiskuterede plan for BIG Holbæk jo lagt død i november 2019«.

Men Holbæks borgmester giver ikke så let op. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) udtrykker derefter ønske om at drøfte en nedskalering af BIG-projektet ved, at man i stedet for at bygge et BIG Center blot udvider det nuværende Mega Center med de voldsomme 15.000 kvm, som allerede er godkendt af byrådet.

Skulle bormesterens plan om en udvidelse af Mega Center - altså et Mini Big Center - blive til virkelighed, er det klart indlysende, at detailhandelen i Holbæks midtby i markant grad vil miste omsætning - og en udvidelse af Mega Center vil således medvirke til en udmarvning af midtbyen.

At midtbyens detailbutikker allerede i forvejen er presset af den stigende nethandel er jo en kendsgerning. Et nyt Mini Big Center ved siden af Mega Center vil give detailhandlen i centrum et så voldsomt slag, at Holbæks borgmester og byråd faktisk kommer til at yde en slags »aktiv dødshjælp« for midtbyen.

Som en tilfreds og glad borger i Holbæk - uden økonomisk interesse i byens detailhandel og ejendomme - er mit inderlige håb: At borgmester og byråd vil værne om Holbæks enestående og charmerende midtby med en livlig detailhandel og populære cafeer.

Thomas Trojel

Fjordparken 47

Holbæk