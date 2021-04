Værktøj til bæredygtig udvikling

I den strategi, som blev udarbejdet af kommunen, som baggrund for kommuneplanforslaget, har man enkelte steder henvist til FN's 2030-mål for en bæredygtig udvikling /verdensmålene. Fordelene ved FN's 2030-mål er, at man nu har konkrete målsætninger på en række samfundsområder, hvilket betyder, at man slipper for den mere akademiske diskussion om, hvordan bæredygtighedsbegrebet skal forstås.