Vær kun bange for ikke at bruge friheden

Debat Holbæk - 16. november 2020 kl. 10:12 Kontakt redaktionen

Debat

Åbent brev til skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole og Holbæk Kommunes Udvalg for børn og skole.

Ligesom jer, glæder jeg mig også til at arbejde i og med en frisat folkeskole. Som tidligere lærer på en fri grundskole, nemlig en efterskole, ser jeg masser af potentiale, der bare venter på at blive forløst i den virkelighed, der kendetegner Holbæk By Skole. Og jeg glæder mig over, at I anerkender folkeskolens formål som et afgørende flot dokument og mission for byens skoler.

Det er betryggende, at I er gået ind i processen, med et "«hvad skal vi beholde, og hvad skal vi udvikle på«-perspektiv, for naturligvis hverken kan eller skal vi skifte alt ud, så vi skyller barnet væk med badevandet. Ligeledes finder jeg det prisværdigt, såvel som nødvendigt, at I ønsker at gå i dialog med skolens brugere og ansatte, om hvilket og hvor vi ser potentiale henne.

I nævner faglighed som et uomgængeligt nummer et. Fint nok for mig at dette parameter ikke er til diskussion, når bare vi i stedet kan drøfte, hvad faglighed er, og hvad det er, der gør stærke faglige miljøer til - ja, stærke faglige miljøer!

Hvad er det der gør, at elever i Makerspace eller i de praktisk-musiske fag knokler som havde de fri, eller i indflydelsesorganer som fx ungdomsbyråd og elevråd vokser og tager ansvar ikke bare for sig selv, men for fællesskabet og helheden? Hvad sker der med mennesker, når de kan se resultatet af egen indsats og være stolte eller kan se, at der skal arbejdes lidt hårdere? Hvad sker der med mennesker, der får lov til at eksperimentere og bygge videre på allerede indlærte færdigheder, som de måske endda helt af sig selv har tilegnet sig i deres fritid? Hvad sker der med mennesker, når de sættes fri og får indflydelse på eget liv og egen fremtid?

Der sker præcis det samme for børn og unge i skolen, som der gør for dig, der læser dette. Det skaber engagement, glæde, erfaring, stolthed, vilje, lyst og handlekompetence.

Derfor er mit foreløbige bidrag til samtalen om Holbæk Skole dette: Giv plads til arbejdet med praktiske færdigheder, og tro på at de kan stå selv og ikke behøver ledsagelse af velmenende overforklaringer og akademisk fims. Skab ægte demokratiske miljøer, hvor respektfuld dialog og oprigtig nysgerrighed overfor den vilde ide danner grobund for mere engagement. Vær ikke bange for landsbyskoler eller kommunalt statsstyre - vær kun bange for, ikke at turde bruge friheden til noget.

Med venlig hilsen

Malene Hasfeldt

Wessels Have 60

Holbæk