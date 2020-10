Vælg Marianne Jelved

Den aktuelle situation i den radikale folketingsgruppe er så kaotisk, at der er brug for en utraditionel løsning.

Sofie Carsten Nielsen har gjort det fint som pludselig afløser for Morten Østergaard, men der har vist sig problemer i form af tvivl om, hvorvidt hun har været vidende om flere af de problematiske »sager« mod hendes forgænger - og dermed tvivl om, hvorvidt hun har udnyttet denne viden til egen fordel.

Uden at ville desavouere Sofie Carsten Nielsen, vil jeg derfor foreslå mit gamle parti og dets folketingsgruppe at lave en midlertidig løsning, hvor Marianne Jelved vælges til ny formand for folketingsgruppen - som en skikkelse, alle kan samles om, og som kan klare sig uden om spørgsmål om evt. indblanding i sexismesager og håndtering af disse.