Send til din ven. X Artiklen: VKR i udspring fra tredje sal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VKR i udspring fra tredje sal

Debat Holbæk - 01. maj 2020 kl. 15:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Behandlingsgaranti

Af Camilla Aff Bredegaard og NIcolai Nicolaisen Reginsmedlemmer (S) Region Sjælland

VKR i Region Sjælland har i pressen fortalt, at de har opfordret de øvrige partier i Region Sjælland til at genindføre reglen om udredning og behandlingsretten inden 30 dage. Forslaget kan sammenlignes med at hoppe ud fra tredje sal for at se, om man overlever. De skriver ligeledes, at deres opfordring ikke har fået flertal.

I Regionsrådet er der ikke stillet forslag om genindførsel af 30 dages udrednings- og behandlingsgaranti, så hvor opfordringen er fremkommet fortoner sig i det uvisse. Det minder alt for meget om »Kejserens nye Klæder«.

Ingen i Regionsrådet ønsker at udskyde behandling, men at genindføre udrednings- og behandlingsretten nu eller sætte en fast dato på nuværende tidspunkt vil betyde, at patienter der har en livstruende tilstand, kan risikere at blive behandlet senere, fordi andre mindre betydningsfulde behandlinger skal ske inden 30 dage. Det vil være uansvarligt og helt uacceptabelt.

Kræftbehandling og livstruende sygdomme bliver fortsat behandlet som før coronakrisen. Behandlingen sker efter de samme tidsmæssige regler - uden ændringer. Øvrige behandlinger er blevet udskudt i kortere eller længere tid, fordi vi står i en særlig situation med udbrud af corona, som er blevet en pandemi med stor smittespredning.

Alle patienter, der har fået deres behandling udskudt, har fået et brev fra sygehuset, hvor det meddeles - at ultimo juli, vil de modtage besked om deres videre behandling. I brevet står der også, at hvis sygdommen udvikler sig eller andre forhold gør sig gældende, er de velkomne til at kontakte sygehuset, der så vil se på sygdommen for evt. behandling.

På det seneste har der har været en kraftig nedgang af nye kræftpatienter. Derfor har Regionen appelleret til folk om at gå til lægen ved mindste mistanke, fordi der er ikke mindre kræft, men en tilbageholdenhed begrundet i, at man ikke skal gå til lægen ved mistanke om andet end Corona.

At værne sig mod smitte er ganske omfattende. Fra statsministeren er det udmeldt, at afhængig af folks adfærd og dermed sygdommen udbredelse vil Danmark blive åbnet, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette besluttes gennem forhandling i Folketinget.

Men Region Sjælland er allerede godt i gang med, at sygehusene er ved at vende tilbage til mere normale tilstande og tilbage til almindelig drift.

Der er sagt berettiget tak til sundhedspersonalet for deres store indsats, men de mange patienter, som fortsat venter på behandling med større eller mindre omkostninger, skal også have en stor tak for deres tålmodighed og forståelse for årsagen til udskydelsen.