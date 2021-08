Send til din ven. X Artiklen: V: Stå vagt om lokale virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Stå vagt om lokale virksomheder

Debat Holbæk - 25. august 2021 kl. 11:06 Kontakt redaktionen

Debat

Venstre i Holbæk Kommune har store roser til kollegerne i kommunalbestyrelsen efter de første forhandlinger om kommunens budget i 2022.

Det er nemlig lykkedes at samle et bredt flertal om helt at fjerne en af de mest kontroversielle kommunale erhvervsafgifter, den såkaldte dækningsafgift, som erhvervsdrivende betaler til kommunekassen.

Det var allerede sidste år, og årene før, et krav fra Venstre, at den forkætrede erhvervsafgift skulle afvikles fra 2022.

Vi skal stå vagt om Holbæk Kommunes lokale virksomheder. Og det er det, vi gør. Vi giver Holbæk Kommunes virksomheder lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, når vi fjerner dækningsafgiften. Og vi ved, at for hver krone, virksomhederne får lov til at beholde, så har de en krone mere til at udvikle virksomheden og ansatte flere for. Og det er forudsætningen for, at vi får de indtægter til finansiering af den nære velfærd, som vi alle sammen gerne vil levere til holbækkerne.

Vi kan i kølvandet på corona-krisen se, at rigtig mange virksomheder står med ubetalte ekstraregninger i skatter og moms. Mange risikerer simpelthen at måtte dreje nøglen om og fyre medarbejdere.

Derfor var afvikling af dækningsafgiften allerede i 2020 et kardinalpunkt for Venstre. Det var en forudsætning for, at vi kunne gå med i budgetforliget for 2021. Og det er det naturligvis også i forbindelse med et budget for 2022.

Holbæk skal simpelthen en anden vej end den, Mette Frederiksen har udstukket for Danmark. Mette Frederiksen har skabt 39 skattestigninger på to år. Og det gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark - og dermed også i Holbæk Kommune. Og derfor skal vi simpelthen kompensere for de skattestigninger, når vi lægger et kommunalt budget.

Camilla Hove Lund (V)

Borgmesterkandidat

Medlem af kommunal­bestyrelsen i Holbæk Kommune